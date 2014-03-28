Екс-главу Нафтогазу Бакуліна залишили під вартою

Про це УНІАН повідомила один із представників сторони захисту Бакуліна Валентина Теличенко.

За її словами, наступного тижня захист буде готувати заяву до Європейського суду з прав людини з приводу незаконного затримання Бакуліна, застосування до нього тортур.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники Міністерства внутрішніх справ України затримали Євгена Бакуліна в рамках проведення розслідування корупційних схем у газовій галузі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook написав, що суд вирішив заарештувати Бакуліна, або відпустити його під заставу в 1,5 млрд грн.