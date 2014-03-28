Екс-главу Нафтогазу Бакуліна залишили під вартою
18:44, 28 березня 2014Політика
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Апеляційний суд Києва залишив екс-голову НАК “Нафтогаз України” Євгена Бакуліна під вартою.
Євген Бакулін
Про це УНІАН повідомила один із представників сторони захисту Бакуліна Валентина Теличенко.
За її словами, наступного тижня захист буде готувати заяву до Європейського суду з прав людини з приводу незаконного затримання Бакуліна, застосування до нього тортур.
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Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники Міністерства внутрішніх справ України затримали Євгена Бакуліна в рамках проведення розслідування корупційних схем у газовій галузі.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook написав, що суд вирішив заарештувати Бакуліна, або відпустити його під заставу в 1,5 млрд грн.
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