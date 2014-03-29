Лукашенко: Путін переплюнув мене в диктаторстві

Про це він сказав в інтерв'ю Савіку Шустеру, показаному в прямому ефірі "Шустер LIVE, передає Обозреватель.

Лукашенко вважає, що президент Росії Володимир Путін "переплюнув" його в цьому питанні. "Я йому кажу: "Зараз ти мене вже переплюнув і слава Богу, що від мене відстануть і на тебе повісять". Він сміється, і я сміюся", - розповів президент Білорусі.

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Він також розповів, що не вважає себе диктатором. "Я можливо і був би диктатором, якби у мене для цього був ресурс. Для того ж, щоб бути Сталіним, потрібно мати Радянський Союз, а при тому ще з ядерною зброєю. Тоді можна диктувати. Але ми, білоруси, своє місце під сонцем добре розуміємо. Нам би своє не віддати і захистити, а не ще диктувати комусь там", - сказав Лукашенко. За словами президента, "потрібно бути без мізків, щоб себе у Білорусі вважати диктатором".