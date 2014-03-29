ЗМІ: Перша частина з'їзду ПР буде засекречена від журналістів

Регіонали продовжують перебувати у Київ на з'їзд партії, повідомляє сайт Новини Донбасу.

Ресурс відзначає, що перша частина з'їзду "Партії регіонів" буде засекречена від представників ЗМІ.

Депутат Донецької облради Микола Загоруйко заявив, що "золотий батон Януковича - це символ централізації влади".

Мер Донецька Олександр Лук'янченко вважає, що ідея федералізації Криму "вбита" анексією Криму Росією.

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Як повідомляв УНІАН, на з'їзді регіонали планують обрати колективний орган управління. Це буде щось на зразок "політбюро" до складу якого, як очікується, увійдуть: Олександр Єфремов, Михайло Добкін, Тетяна Бахтєєва, Борис Колесніков, Дмитро Шенцев, Олександр Вілкул, Сергій Тігіпко і Нестор Шуфрич.

Також нагадаємо, що обласні парторганізації "Партії регіонів" підтримали кандидатуру екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна на майбутніх виборах президента.