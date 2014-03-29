Голова Бундестагу розкритикував Тимошенко за намір йти в президенти

Голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт піддав жорсткій критиці плани української екс-прем'єрки Юлії Тимошенко стосовно її повернення в політику, повідомляє інформаційне агентство dpa. "Висловлювання пані Тимошенко - недискутабельні", - заявив Ламмерт в інтерв’ю німецькому інтернет-виданню Spiegel Online з огляду на оприлюднену телефонну розмову, котру приписують Юлії Тимошенко та депутату від "Партії регіонів" Нестору Шуфричу.

За словами німецького політика, висловлювання української екс-прем'єрки "підтверджують підозри, що вона так само мало підходить для політичного керівництва Україною, як і скинутий з президентської посади Віктор Янукович". Нагадаємо, що Тимошенко визнала факт розмови із Шуфричем, однак заявила, що оприлюднений запис було змонтовано, повідомляє Німецька хвиля.

Норберт Ламмерт також прокоментував заяву Юлії Тимошенко стосовно її наміру балотуватися на посаду президента України. Політик назвав цей крок проблематичним як "з огляду на необхідне внутрішнє примирення країни", так і з огляду на важливість представницької функції президентської посади для розвитку зовнішніх відносин і особливо для відносин з Росією.