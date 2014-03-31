Вилучений у Курченка бензин планують пустити на посівну

"Процес слідства йде вглиб", - пише Аваков. Він додав, що на території України вилучено 100 тисяч тонн бензину, солярки, мазуту та нафти. Мовляв, це - далеко не фініш, повідомляє ТСН.

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Очільник українських міліціонерів вважає, що стояти це добро і чекати не може, особливо тоді, коли на посівну країні не вистачає коштів. Тому вирішили пустити бензин в роботу. Аваков уже обговорив це питання із премʼєром та міністром юстиції. Очікується, що буде створена постанова Кабміну у середу.

"Потім на підставі цього звернемося до суду і зможемо віддати бензин в народне господарство".