НБУ випустив пам'ятну медаль "Небесна сотня на варті"

"Пам’яті відважних людей, патріотів України Національний банк присвячує пам’ятну медаль, увічнюючи подвиг Героїв Небесної сотні", – розповів Голова Національного банку Степан Кубів. – Понад сто життів обірвалися для того, щоб повернути нашій Батьківщині майбутнє. Це величезна ціна, і це неоцінимий, неоплатний борг. Гідне життя кожного українця за законами совісті та Бога на благо України має стати нашою відплатою за їхнє перерване життя", - йдеться у повідомлені прес-службит НБУ.Читайте такожПредставники різних конфесій відслужили на Майдані панахиду за героями Небесної сотні

Пам’ятну медаль "Небесна сотня на варті" виготовлено з нейзильберу, якість карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – до 100 000 штук.

Коштуватиме пам’ятна медаль 20 гривень (у сувенірній упаковці – 30 гривень).

На аверсі медалі зображено архангела Михаїла в оточенні українського орнаменту; під ним написи: "Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна." та "Героям слава!". На реверсі – герої подій українського Майдану на барикаді, один із яких тримає синьо-жовтий Державний Прапор України (використано тамподрук); угорі напис "Небесна сотня на варті"; унизу рік карбування – 2014.Читайте такожУ Києві освячено капличку на честь героїв Небесної сотні

"Вірш-реквієм "Мамо, не плач. Я повернусь весною…", рядки якого розміщено на аверсі медалі, неодноразово звучав зі сцени Майдану і нікого не залишив байдужим. Автор твору – поетеса Оксана Максимишин-Корабель – українка, яка нині мешкає в Португалії, але глибоко вболіває за майбутнє України", - повідомляє прес-служба НБУ.

Над створенням пам’ятної медалі працювали: художник-скульптор – Анатолій Дем’яненко та скульптор – Володимир Атаманчук.