НБУ випустив пам'ятну медаль "Небесна сотня на варті"
Національний банк підтримав ініціативу громадськості та випустив пам’ятну медаль "Небесна сотня на варті", вшанувавши пам’ять Героїв Небесної сотні, які загинули під час трагічних подій у Києві на початку цього року.
"Пам’яті відважних людей, патріотів України Національний банк присвячує пам’ятну медаль, увічнюючи подвиг Героїв Небесної сотні", – розповів Голова Національного банку Степан Кубів. – Понад сто життів обірвалися для того, щоб повернути нашій Батьківщині майбутнє. Це величезна ціна, і це неоцінимий, неоплатний борг. Гідне життя кожного українця за законами совісті та Бога на благо України має стати нашою відплатою за їхнє перерване життя", - йдеться у повідомлені прес-службит НБУ.Читайте такожПредставники різних конфесій відслужили на Майдані панахиду за героями Небесної сотні
Пам’ятну медаль "Небесна сотня на варті" виготовлено з нейзильберу, якість карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – до 100 000 штук.
Коштуватиме пам’ятна медаль 20 гривень (у сувенірній упаковці – 30 гривень).
На аверсі медалі зображено архангела Михаїла в оточенні українського орнаменту; під ним написи: "Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна." та "Героям слава!". На реверсі – герої подій українського Майдану на барикаді, один із яких тримає синьо-жовтий Державний Прапор України (використано тамподрук); угорі напис "Небесна сотня на варті"; унизу рік карбування – 2014.Читайте такожУ Києві освячено капличку на честь героїв Небесної сотні
"Вірш-реквієм "Мамо, не плач. Я повернусь весною…", рядки якого розміщено на аверсі медалі, неодноразово звучав зі сцени Майдану і нікого не залишив байдужим. Автор твору – поетеса Оксана Максимишин-Корабель – українка, яка нині мешкає в Португалії, але глибоко вболіває за майбутнє України", - повідомляє прес-служба НБУ.
Над створенням пам’ятної медалі працювали: художник-скульптор – Анатолій Дем’яненко та скульптор – Володимир Атаманчук.