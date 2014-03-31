Сьогодні РБ ООН проведе відкрите засідання щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Читайте такожЛідер кримських татар Джемілєв виступить на Раді Безпеки ООН

До участі в засіданні запрошено лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та відому українську журналістку, директора Інформаційного прес-центру в Сімферополі Валентину Самар.