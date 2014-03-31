Сьогодні РБ ООН проведе відкрите засідання щодо України
16:04, 31 березня 2014Політика
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Сьогодні Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе відкрите засідання, присвячене ситуації навколо України.
Рада безпеки ООН сьогодні обговорить ситуацію в Україні / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
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До участі в засіданні запрошено лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та відому українську журналістку, директора Інформаційного прес-центру в Сімферополі Валентину Самар.
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