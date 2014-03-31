Богомолець асистуватиме Генпрокуратурі в розкритті розстрілу майданівців

Координатор медичної служби Майдану в понеділок провела 4 години у Генеральній прокуратурі, передає ТСН.

Там вона свідчила щодо подій 18-20 лютого у Києві, коли снайпери розстрілювали беззбройних протестувальників.

Встановити особи снайперів та тих, хто віддавав накази стріляти, і є головним завданням слідства.

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Після візиту до Генпрокуратури у активістки склалося враження, що у цього відомства фізично бракує ресурсів, щоб зібрати всі свідчення.

"Будь-ласка, свідки, хто може сказати, що поряд із ними було вбито людину або поранено, зверніться до мене. Нам потрібно день, час і локацію", - попросила Богомолець.