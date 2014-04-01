Серед міліції під "Дніпром" майданівці виявили полковника Асавелюка

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Святослав Цеголко.

"Майданівці вичислили серед міліції Асавелюка. Того самого без шолому. Маску скинув на вимогу. Сказав, що його люди тут, щоб охороняти тих, в кого нема зброї. Якби не самооборона, могла б бути сутичка. Ас поїхав на білому авто". - написав він.

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Як повідомляє LB.ua з посиланням на очевидця, в оточенні навколо готелю "Дніпро" на Хрещатику стоять представники спецпідрозділу СБУ "Альфа", снайпери якого, згідно з опублікованими фотографіями, розстрілювали активістів на вулиці Інститутській 20 лютого.

Крім того, під "Дніпро" приїхав начальник відділу координації спецпризначення Управління бойової та спеціальної підготовки ГУ ВВ МВС України полковник Сергій Асавелюк, який командував снайперами на Інститутській.

На нього накинулися з питаннями журналісти. Але його врятував сотник Анатолій Ведмідь, неофіційний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зі своїми бійцями Ведмідь вивів Асавелюк з оточення, посадив в автомобіль і відвіз, повідомив очевидець.