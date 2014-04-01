Сина Куніцина відпустили після допиту в Криму

Про це "Українській правді" повідомив Сергій Куніцин.

Сина Куніцина затримали на залізничному вокзалі Сімферополя так звані представники "самооборони" Криму. Його відвезли у будівлю, де раніше розміщувалася українська Служба безпеки.

Читайте такожУ Криму окупанти затримали сина Куніцина – «УДАР»"Я так розумію, завдання було його відслідковувати", - каже Сергій Куніцин.

"Потім відвезли в колишнє СБУ. Я так розумію, там зараз ФСБ. Там годин 5-6 допитували. Деталей не говорить, він пережив стрес", - додав Куніцин.

За його словами, Олексія сприйняли ледве не як шпигуна: "Мало не на розвідку приїхав. І що десь там я знаходжусь теж. Я так розумію, що мене хотіли зачепити".

За словами Куніцина, його син наразі знаходиться ще в Криму.

Як відомо, в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Сергія Куніцина з посади постпреда у Криму "за неналежне виконання службових обов'язків".

Куніцин критикував бездіяльність української влади у зв'язку з ситуацією в Криму.