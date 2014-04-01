В Крим в'їхали десять російських танків, обіцяють ще сотні
13:53, 01 квітня 2014Політика
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Замість сорока українських танків, які полишили Крим, на півострів в'їхали десять російських.
Техніку зустрічали на станції Остряково неподалік Сімферополя. Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков, який ними й опікувався, повідомив - це лише перша партія броньованих машин, передає ТСН.
Невдовзі на півострові їх стане набагато більше. "Техніки зайде стільки, скільки потрібно за штатом для військових частин. Не п'ять і не десять, сотні одиниць зайдуть. Це найсучасніша техніка", - заявив Булгаков.
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Нагадаємо, директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс заявив, що російські військовослужбовці перебазовуються на постійне місце проживання до Криму.
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