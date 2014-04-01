Співпраця НАТО з Україною неухильно зростає – Расмуссен

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, у статті розміщеній на сайті альянсу.

«Політика України щодо євроатлантичної інтеграції змінювалася за останні десять років, але на кожному кроці НАТО поважало вибір наших партнерів. Наша співпраця з Україною в результаті неухильно зростає», - написав він.

Також Расмуссен зазначив, що «криза в Україні ставить під питання принципи, на яких ми побудували сучасну Європу».Читайте такожВійська НАТО та ЄС отримали допуск на міжнародні навчання в Україні

Він вкотре підкреслив, що «дії Росії в Криму є порушенням територіальної цілісності і суверенітету України, підривають верховенство міжнародного права і зневажають принцип, згідно з яким кожна держава є суверенною і вільно вибирає свою долю».

«Криза в Україні є нагадуванням всім нам, що ми повинні захищати цей принцип», - наголосив генсек НАТО.