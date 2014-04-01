Виборчий штаб Порошенка очолить ударівець Ковальчук

Як повідомляє джерело Української правди, про це оголосив лідер УДАРу Віталій Кличко на засіданні фракції у вівторок.

Крім того, договір між Кличком та Порошенком передбачає спільну участь у виборах до Київміськради, а також, в разі їх проголошення - і у виборах до Верхної Ради, повідомляє Українська правда.

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"Списки будемо ділити 50:50 між УДАРом та Порошенком", - сказав співрозмовник Української правди.

Як відомо, Віталій Кличко на з'їзді партії 29 березня заявив, що знімає свою кандидатуру у президентських виборах на користь Петра Порошенка.

Кличко та Порошенко підписали декларацію про єднання, згідно з якою політики консолідують свої сили з метою забезпечення спільної перемоги демократичних сил на наступних президентських і парламентських виборах, та виборах мера столиці.

Пізніше німецькі ЗМІ опублікували статтю Кличка із закликом до голови Батьківщини Юлії Тимошенко не балотуватися на виборах президента України.

Всього про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян України. 14 із них вже зареєстрованікандидатами на пост президента.