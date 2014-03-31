Кличко закликає Тимошенко відмовитися від участі у виборах

Про це він написав у своїй статті для німецького видання Bild, повідомляє Українська правда.

"Згідно з опитуваннями, Петро Порошенко зараз має найбільшу підтримку - і тому я підтримую його. Юлії Тимошенко не завадило б також взяти на себе відповідальність і підтримати Порошенко", - вважає Кличко.

Читайте такожПартія "УДАР" підтримала кандидатуру Порошенка на пост президента"Наша країна стоїть не тільки перед необхідністю реалізації величезних реформ, але й перед загрозою війського вторгнення збоку Росії. Тому я вже давно відкрито заявляю: ми повинні висунути спільних кандидатів у президенти від усіх демократичних партій, щоб не розколювати країну ще більше", - підкреслює політик.

За його словами, його особиста відмова від участі у президентській кампанії не означає його небажання сприяти перетворенням в Україні.

"Основні реформи починаються в Києві, від столиці залежить все", - вважає Кличко, який сподівається стати київським мером.