Яценюк прокоментував сюжет про "швидкісну їзду" Авакова

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що його підлеглі не їздитимуть у кортежах і не перевищуватимуть допустиму швидкість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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"Я сподіваюся, що це був останній сюжет, який я побачив у засобах масової інформації про пересування кортежами", - сказав Яценюк.