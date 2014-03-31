Аваков їздить Києвом зі швидкістю 180 км/год, на його шляху вимикають світлофори
Як тільки проїхав кортеж міністра - світлофори почали працювати. Інспектори пояснили ситуацію технічними несправностями.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков порушив обіцянку уряду їздити без кортежів та спецсигналів на дорозі. Кореспонденти ТСН бачили, як кортеж високопоставленого чиновника створював аварійні ситуації на дорогах і їздив з перевищенням швидкості трасою, якою щодня їздив Віктор Янукович.
Міністр внутрішніх справ сьогодні повертався з навчального центру Національної гвардії України кортежем з двох броньованих новеньких "Мерседесів" та джипу "Фольксваген".
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До навчального центра Нацгвардії кортежем з броньованого "Рендж Ровера" та з п'ятьма автомобілями супроводу приїжджав і в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Аваков повертався майже тим же маршрутом, яким щодня пересувався екс-президент Віктор Янукович - з Нових Петрівців, через столичні Оболонь, Поділ і Печерськ.
Наздогнати кортеж міністра було непросто. На спідометрі - 180 кілометрів на годину. Дозволена швидкість - 110. Водії пригальмовували, навіть коли в'їжджали до населених пунктів. Руху на вулиці Богатирській заради кортежу ніхто не перекривав. Охорона Авакова справлялася самостійно і розганяла машини, які заважали. Білий "Мерседес" з одеськими номерами атакували кілька разів - водій ледве впорався з керуванням, щоб не потрапити в аварію.
На з'їзді з Московського проспекту кортеж навіть зупинився - і за правилами дорожнього руху пропустив пішохода. В цей момент можна було побачити, як під Московським мостом інспектор ДАІ зупиняв рух. Всі, хто хотів виїхати з Оболоні, чекали, поки проїде міністр.
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На маршруті Гаванський міст - Набережно-Хрещатицька - Поштова площа не працював жоден світлофор. Рух регулювали даішники. Як тільки проїхав кортеж міністра - світлофори почали працювати. Інспектори пояснили ситуацію технічними несправностями.
Ще місяць тому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв, що на українських дорогах всі будуть рівні, чиновники не будуть пересуватися в кортежах, заради них не будуть перекривати рух. Прокоментувати ситуацію з кортежем Авакова ТСН попросила Міністерство внутрішніх справ і направила відповідний запит.