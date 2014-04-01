СБУ обшукала квартири проросійських активістів в Одесі

У Одесі СБУ сьогодні провела низку обшуків у квартирах проросійських активістів.

Як повідомило УНІАН джерело в управлінні СБУ в Одеській області, в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) обшуки проведено в квартирі лідера організації «Єдина Вітчизна» Валерія Каурова, депутата Одеської обласної ради Олексія Албу.

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Також за даними джерела, «слідчі дії планувалися щодо Олега Мокряка - громадянина, який обіймає посаду настоятеля храму Святої Тетяни при національному університеті «Одеська юридична академія».

«Дії проводять наші київські колеги. Названих громадян вдома не було. Вони переховуються від слідства. Громадянин Мокряк перевіряється на предмет контактів з активними учасниками проросійських маніфестацій в Одесі», - сказало джерело.

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Довідка УНІАН. Президентом національного університету «Одеська юридична академія» є депутат Верховної Ради від Партії регіонів Сергій Ківалов.