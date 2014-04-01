НАТО зацікавлене, щоб українська армія була боєздатною

Про це заявив у вівторок генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, передає Інтерфакс.

"Україна повинна мати в розпорядженні сучасні та ефективні збройні сили, які здатні протистояти військовим загрозам", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

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Відповідаючи на запитання про те, в чому полягатиме ця співпраця, він зазначив: "Ви це побачите найближчими днями, місяцями і роками".

За словами генсека НАТО, альянс, зокрема, готовий активніше залучати українських військових до навчань НАТО. Крім того, інструктори НАТО за певних обставин будуть готові працювати з українськими військовослужбовцями.