НАТО зацікавлене, щоб українська армія була боєздатною
22:22, 01 квітня 2014Політика
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НАТО готове співпрацювати з Україною у військовій сфері, оскільки хоче, щоб у цієї країни була боєздатна армія.
НАТО зацікавлене, щоб українська армія була боєздатною / Фото : REUTERS
Про це заявив у вівторок генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, передає Інтерфакс.
"Україна повинна мати в розпорядженні сучасні та ефективні збройні сили, які здатні протистояти військовим загрозам", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.
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Відповідаючи на запитання про те, в чому полягатиме ця співпраця, він зазначив: "Ви це побачите найближчими днями, місяцями і роками".
За словами генсека НАТО, альянс, зокрема, готовий активніше залучати українських військових до навчань НАТО. Крім того, інструктори НАТО за певних обставин будуть готові працювати з українськими військовослужбовцями.
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