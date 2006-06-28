У Севастополі здійснили наругу над прапором України

Військовослужбовці Чорноморського флоту Росії сьогодні у Севастополі порвали плакати, зруйнували і віднесли від штабу ЧФ РФ намети всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство”, яке зранку пікетує будинок штабу флоту з вимогою не порушувати Конституцію України.

Як сказав кореспонденту УНІАН лідер “Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, “ми не вперше пікетуємо об’єкти ЧФ РФ, але подібного досі не було. Ще більше прикро від того, що це сталося в День Конституції України, яке у місті також відзначається”.

Крім того, за словами О.ЯЦЕНКА, один з місцевих жителів у символіці “Руського блоку” здійснив наругу над державним прапором України. Як стверджує лідер “Студентського братства”, представники міліції затримали цього громадянина і повезли у відділення внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, „Студентське братство” сьогодні вранці розпочало пікетування будинку штабу ЧФ Росії з вимогою не порушувати Конституцію України. Неподалік будинку штабу активісти організації встановили два намети.