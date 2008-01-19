Регіонали: Луценко дискредитував Україну

Верховна Рада та Президент України Віктор ЮЩЕНКО мають дати політичну оцінку інциденту, що стався між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила народний депутат, член Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА.

“Вважаю, що Верховна Рада та Президент України мають надати політичну оцінку тому, що трапилося, а генеральний прокурор ще й правову, бо ці дії можна кваліфікувати згідно з Кримінальним кодексом України», - сказала вона.

Крім того, І.БЕРЕЖНА вважає, що глава МВС має подати у відставку. За її словами, бійка, вчинена міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ на засіданні РНБО, - вчинок, що повністю дискредитує державну владу України. “Він, певно, забув, що на сьогоднішній день не тільки «людина та громадянин», а ще й міністр внутрішніх справ, головний міліціонер країни, зразок для всіх представників правоохоронних органів”, - сказала народний депутат. За словами І.БЕРЕЖНОЇ, не слід дивуватися, якщо завтра будь-який міліціонер почне чинити самосуд, наслідуючи приклад міністра внутрішніх справ. “У цивілізованій країні міністр, що себе поважає, вже мав би подати у відставку”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 січня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповсюдив заяву, що "на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, у присутності губернаторів та інших високих посадовців, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО, не маючи аргументів у дискусії і втративши контроль над собою, по-варварськи накинувся на мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО". "Така дикунська поведінка – ганьба для всієї України. Я не дозволю дикунам влаштовувати в столиці і в країні таке "беззаконня" і обов`язково доведу кримінальну справу до кінця. На цього пана (Ю.ЛУЦЕНКА) чекає або психлікарня, або в`язниця", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після цього Ю.ЛУЦЕНКО розповів, що на засіданні РНБО, не називаючи конкретних прізвищ, він говорив про величезну кількість столичної землі, яка незаконно розподіляється Київрадою, і що Генеральна прокуратура України повинна не просто подавати протести на конкретні рішення Київради, а й накладати арешт на ці землі. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після того, як усі присутні на РНБО погодились з пропозицією про створення спільних груп з представників ДПУ, МВС і СБУ для перевірки законності відведення земель у Києві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: “ЛУЦЕНКО, Віктор Андрійович, вимагав у мене землю нібито для міліціонерів, і якщо я не дам, – обіцяв заарештувати мого сина”.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що це відверта брехня, і що після закінченню РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не чинять”.

“Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

“Я не збираюся вибачатись, я вчинив як людина, як громадянин, як ЛУЦЕНКО”, - заявив міністр внутрішніх справ.