Колесніченко назвав дату проведення Сєвєродонецька-2

Гуманітарний з`їзд депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку відбудеться 23 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Севастополі народний депутат фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, „з’їзд у Сєвєродонецьку має виключно гуманітарну спрямованість”, і він буде проводитися „за ініціативи місцевих рад і Всеукраїнської ради російських співвітчизників”.

За інформацією депутата, на порядок денний буде винесено питання про імплементацію Європейської хартії про місцеве самоврядування, „яка протягом 10 років у нас не імплементована, хоча й ратифікована”. Друге питання, сказав він, „буде про захист прав російськомовного населення в Україні і про організацію цього захисту. Третє питання - про Європейську хартію регіональних мов.

„Одне із головних питань, яке розглядається, і, скоріше за все, ми на нього вийдемо - це створення громадської організації, яка буде уособлювати оці проекти, які будуть розглядатися на з`їзді. Ну, а головне питання - це питання про гуманітарну ситуацію в Україні, яка не влаштовує тут велику кількість людей. Це буде захист наших етнокультурних прав, захист прав людини, яка розмовляє на рідній мові”, - зазначив депутат.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, для нього є принциповим зібратися в Сєвєродонецьку. „Ми там проведемо з`їзд навіть на вулиці, якщо нам не дадуть можливість орендувати зал”, - сказав він.

Як стверджує депутат, на сьогодні „здійснюється колосальний супротив з боку влади, місцеву владу усіляко третирують для того, щоб вона не допустила виділення залу для проведення з’їзду”. За словами представника Партії регіонів, “влада діє усілякими способами, щоб з’їзд не відбувся. Це говорить про те, що влада розуміє значимість і силу цього з’їзду, що буде проведено. Влада боїться цього з’їзду”.