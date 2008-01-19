Єхануров створив спеціальну комісію

Сьогодні, 19 січня, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ «Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду кандидатів на призначення керівниками суб’єктів господарювання, стосовно яких застосовується контрактна форма наймання на роботу».

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, цей наказ видано з метою належного виконання повноважень органу управління майном, вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року №203 (зі змінами), забезпечення ефективного керівництва суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Ю.ЄХАНУРОВ цим же наказом затвердив і склад цієї постійно діючої комісії, яку очолюватиме директор Правового департаменту Міністерства оборони України. Його заступниками призначено директора Департаменту економічної та господарської діяльності та директора Департаменту будівництва Міноборони.

Серед основних завдань комісії, зокрема, оцінка ефективності використання державного майна суб’єктами господарювання, їх техніко-економічних характеристик, якості управлінської діяльності керівників суб’єктів господарювання, термін дії контрактів яких закінчується.

На комісію ще покладено завдання щодо аналізу проектів бізнес-планів, зобов’язань щодо ефективного використання та збереження державного майна, збереження робочих місць, забезпечення виплати заробітної плати працівникам та ліквідації її заборгованості (у разі наявності), поданих претендентами на призначення керівниками суб’єктів господарювання.

Постійно діюча комісія оборонного відомства також займатиметься підготовкою рекомендацій керівництву Міністерства оборони України щодо призначення або звільнення керівників суб’єктів господарювання, стосовно яких застосовується контрактна форма наймання на роботу, а також продовження дії або розірвання відповідних контрактів.