На Львівщині влаштовані на проживання 1425 мешканців Криму

Про це повідомили УНІАН у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, приватні підприємці Львівщини надали продукти харчування для десяти багатодітних сімей. Готуються продуктові набори ще для восьми таких сімей. При потребі допомогу (теплі речі, постіль, ліки, спеціальні ліжка тощо) надаватиме Всесвітня організація «Лікарі без кордонів» та Львівське Товариство Червоного Хреста.

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«На телефонну гарячу лінію Львівської обласної ради та адміністрації уже звернулись 476 сімей, які хочуть тимчасово проживати на Львівщині», – повідомила заступник директора департаменту соціального захисту населення Оксана Яковець.

Водночас ведеться облік родин, які готові прийняти на тимчасове проживання переселенців з Криму.

Станом на 4 квітня на гарячу лінію зголосилось 560 таких сімей.