Прикордонники спростовують заяви про потік біженців з материкової України в Крим

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо заяви самопроголошеного першого віце-прем’єра Криму Рустама Теміргалієва про те, що до Криму щодня прибуває близько 200 біженців з України, їхня загальна кількість вже досягла декількох тисяч.

Читайте такожКиїв готовий прийняти до 10 тисяч біженців із Криму - КМДА

«Нічим не підтверджена інформація постійно лунає з вуст так званих «лідерів» Криму та інформаційних повідомлень російських мас-медіа», - сказано у коментарі.

Державна прикордонна служба заявляє, що на даний час не зафіксовано випадків, коли б люди їхали в АР Крим з речами, великими групами чи сім’ями. Також не спостерігаються й інші факти, які б вказували, що громадяни втікають у Крим, як біженці чи задля кращого життя.

«Натомість, ще недавно російські засоби масової інформації неодноразово подавали інформацію про те, що українці масово втікають у Росію через ситуацію, яка склалася в Україні. Проте в відеоматеріалах використовували кадри з пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Називали цифри у понад 100 тисяч осіб. При цьому перетин кордону з Росією по ділянці Східного регіонального управління Держприкордонслужби у середньому за добу, як в Україну так і на виїзд з України, становить 45-50 тисяч осіб різного громадянства», - зауважили у Держприкордонслужбі, додавши, що однак російські ЗМІ не повідомляли про виїзд людей з Криму.

Так, за даними Держприкордонслужби, з початку конфлікту з півострова вимушено виїхало більш як 1 тис. осіб. Також зафіксовано факти, коли громадяни України, які були змушені залишити Кримський півострів, просили притулку в країнах ЄС. В даний час зафіксовано 34 таких осіб. Зокрема, група з 32 кримських татар (в тому числі 17 дітей) у пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, повідомили, що проживали поблизу Євпаторії та у зв’язку з тим, що допомагали українським військовим, їх почала переслідувати так звана нинішня влада Криму. Виїжджають вони в Республіку Польщу для отримання статусу біженців, щоб уникнути насилля.