В Україну їде представник ООН з питань меншин

Як повідомляє центр новин ООН, Іжак заявила, що як незалежний експерт проведе консультації з представниками "національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, щоб від них самих дізнатися про проблеми, які турбують їх".

"У світлі останніх подій особливо важливо провести неупереджену оцінку реальної ситуації на місці", - додала вона.

Іжак поїде в Україну на запрошення уряду. Вона проведе зустрічі з представниками влади і громадянського суспільства, зокрема місцевих громад. В ході семиденної поїздки в Україну вона відвідає Київ, Ужгород, Одесу і Донецьк.

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Вона також направила запит на відвідування Криму. Після закінчення візиту вона підготує доповідь для Ради ООН з прав людини.

Рада уповноважила її сприяти реалізації Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р.