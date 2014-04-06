Міноборони виводить з резерву 900 одиниць військової техніки

"Особовий склад однієї із баз резерву автомобільної техніки Озброєння Збройних Сил України проводить планові заходи по зняттю з тривалого зберігання автомобільної техніки шляхом розконсервації, опробуванням запусків двигунів, перевіркою роботи усіх систем озброєння та агрегатів і здійснює контрольний пробіг на відстань до 25 кілометрів", - йдеться у повідомленні прес-службі Міноборони. Читайте такожЗ Криму вивели вже більше 900 військових та працівників ЗСУ

Підготовлені до забезпечення виконання завдань за призначенням та бойового застосування БМП, гусеничні тягачі, важковозні сідельні тягачі, та напівпричепи, пересувні майстерні по ремонту автомобільної техніки, засоби евакуації, засоби для перевезення особового складу та підвозу матеріальних ресурсів, самонавантажувальні засоби поставляються у військові частини та підрозділи Збройних Сил України встановленим порядком.