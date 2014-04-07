З'явилося відео, як Пшонка і Клименко проривалися на літак, тікаючи з України
Охорона екс-генерального прокурора Віктора Пшонки та екс-глави Мінздоха Олександра Клименко стріляла в прикордонників в аеропорту Донецька.
На оприлюдненому відео з камер відеоспостереження в аеропорту видно, як Пшонка та Клименко, змітаючи усе на своєму шляху, прориваються на літак. пише Українська правда.
Прикордонники намагаються їх затримати, навіть стріляли у повітря - робили попереджувальні постріли, однак чиновників це не спинило. При цьому Клименко почав бійку з прикордонниками.
У свою чергу Пшонка, ледь не загубивши одяг, під прикриттям своєї охорони, збігає з терміналу.
Як зазначив представник Держприкордонслужби Сергій Астахов, в залі офіційних делегацій аеропорту "охорона цих громадян надала фізичний опір прикордонному наряду, що дозволило їм покинути територію аеропорту".
Як відомо, 22 лютого Пшонка разом з в. о. міністра доходів і зборів Олександром Клименком та ще троє чоловіків з їх супроводу в Донецькому аеропорту з намагалися зареєструватися на рейс. Працівники прикордонної служби спробували завадити їм вилетіти.
Екс-генпрокурору Віктору Пшонці за спротив прикордонникам загрожує до шести років в'язниці.
В свою чергу, колишній глава Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко висловив свою вдячність журналістам, які показали відео його втечі, бо вважає, що діяв в цій ситуації правильно
Про це Клименко написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».
«Я радий, що це відео збереглося, і дякую журналістам телеканалу «Інтер» за те, що вони показали його в ефірі. Поясню чому. По-перше, на цьому відео чітко видно, що я не слідував в літак або до літака, а планував вийти з будівлі аеропорту в місто. По-друге, відео показує, що невідомими особами, які не представилися і не продемонстрували своїх службових посвідчень, була вчинена абсолютно незаконна спроба затримати мене», - заявив колишній міністр.
Джерело відео - 8plus0