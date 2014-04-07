Тігіпко заявив, що його вигнали з "прогнилої" Партії регіонів

Про це йдеться в його заяві, яка опублікована на сторінці в Facebook.

Тігіпко впевнений, що шанс на оновлення Партії регіонів втрачений.

"З партії почали масово виганяти тих, хто спробував відкрито підтримати мою кандидатуру. Я теж виключений з Партії Регіонів. Найближчим часом будуть виключені всі мої соратники в партії. Це зрада інтересів партії і країни. Але зрада почалася не сьогодні. Саме ці люди винні в тому, що творить тимчасовий уряд в Україні", - зазначив Тігіпко. Читайте такожТігіпко каже, що в ПР почалися репресії

Він і його соратники "чинили опір угодовській позиції" керівництва фракції і не голосували за призначення Арсенія Яценюка прем'єром і за призначення "націоналістів" на державні посади, оскільки це, на думку Тігіпка, було "прямою зрадою інтересів мільйонів виборців".

Тігіпко вважає, що Партія регіонів винна в тому, що Правий сектор і ВО Свобода "задають тон" у Києві. Те, що жителі Донецька і Луганська "не відчувають себе захищеними" - провина і Партії регіонів.Читайте такожКерівництво ПР пропонує виключити Тігіпко з партії за "завдання шкоди"

"Але мені не по дорозі з сепаратистами, з прогнилими апаратниками та шахраями, які захопили керівництво в партії. Які відстоюють свої бізнес-інтереси за рахунок країни", - підкреслив Тігіпко.