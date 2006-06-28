Форвард збірної України пропустить фінальну частину ЧС

Нападаючий Андрій Воронін, який виходив у стартовому складі збірної України в усіх чотирьох проведених на чемпіонаті світу матчах, пропустить частину світової першості, що залишилася, через травму стегна. Про це повідомив прес-аташе української команди Ігор Мірошніченко, передає ВВС News.

26-річний форвард до закінчення першості залишиться в таборі збірної України, але на поле вийти не зможе. "Він досі не може повірити у те, що чемпіонат світу для нього закінчений", - сказав Мірошніченко. Відзначимо, що Воронін на чемпіонаті світу в Німеччині не забив жодного м`яча.

Нападаючий одержав травму в матчі 1/8 фіналу зі збірною Швейцарії (3:0 по пенальті). За десять хвилин до закінчення додаткового часу Вороніна замінили на Артема Мілевського, який забив один з голів у післяматчевій серії пенальті.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі чемпіонату світу збірна України 30 червня в Гамбурзі зіграє зі збірною Італії.

Лєнта.ru