У Луганську близько 200 сепаратистів продовжують протестувати під УСБУ

У Луганську, станом на ранок середи, 9 квітня, близько 200 проросійські налаштованих активістів продовжують акцію протесту перед будівлею Управління Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на території периметра перед будівлею УСБУ звучать вірші і пісні, люди оформляють барикади написами і гаслами. Сквер Пам'яті напроти будівлі прибирають комунальні служби. Двірники скаржаться на велику кількість сміття і витоптані газони і квіти. Лавки і урни в сквері наразі залишаються на своїх місцях, комунальні служби на даний момент їх не демонтували.

Читайте такожСепаратисти в Луганську звільнили ще п'ятьох заручників, переговори тривають

Довколишні магазини і офіси призупинили свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка знаходиться в управлінні. Увечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю СБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, станом на 04.00 середи, із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 чоловік без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі продовжується.