Регіонали підготували законопроект про амністію сепаратистів

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що ПР підготувала свій законопроект про амністію протестувальників на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу, говорячи про події на сході України.

“Ми вчора вели тривалі переговори з владою. Ми домовилися про те, що буде підготовлено для того, щоб люди не постраждали, і для того, щоб робити співвідносно до того, що робилося раніше по подіям, які були в Києві… Ми підготуємо відповідний законопроект по амністії і запропонуємо владі цей законопроект. Даний законопроект нами підготовлено”, - сказав Єфремов і додав, що автором законопроекту є депутат від ПР Нестор Шуфрич.

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У свою чергу Шуфрич зазначив, що йдеться про законопроект №4667 “Про усунення негативних наслідків, недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань”. Цей законопроект передбачає звільнення від переслідування та покарання осіб у зв'язку із масовими акціями протесту на півдні та сході України, зазначив депутат.

“Цим ми даємо можливість тим людям, які сьогодні знаходяться у будівлях Луганської, Донецької адміністрацій та будівлі СБУ Луганської області вийти і не боятися за те, що їх будуть переслідувати”, - сказав Шуфрич.

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Він також зазначив, що сьогодні необхідно зробити все для того, щоб потім не довелося подавати законопроекти для визнання учасниками бойових дій можливих постраждалих. “Ми маємо сьогодні зробити все, щоб ніхто не постраждав внаслідок цих конфліктів”, - заявив депутат.