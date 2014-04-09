У Харкові через «замінування» ОДА евакуювали понад 370 осіб

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування будівлі обласної державної адміністрації евакуювали 371 особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед будівлею Харківської ОДА повідомила журналістам заступник начальника київського райвідділу міліції Харкова Світлана Іващенко.

За її словами, сьогодні о 13.45 до оператора служби “102” від невідомої особи, яка дзвонила з мобільного телефону, надійшла інформація про замінування приміщення ОДА.

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Іващенко підкреслила, що відразу ж на місце події прибуло керівництво обласної та міської міліції, ДСНС, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи.

Фахівці обстежили більше 10 тис. кв. м площі будівлі ОДА - понад 230 робочих кабінетів.

“Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено”, - зазначила Іващенко.

За її словами, відомості про подію внесені до журналу єдиного обліку правопорушень Київського райвідділу міліції, далі відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Іващенко зауважила, що, найімовірніше, кримінальне провадження буде відкрито за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За її словами, мобільний телефон, з якого дзвонив зловмисник, зараз вимкнений. Правоохоронці ведуть роботу щодо встановлення особи, котра повідомила про замінування будівлі ОДА.

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Наприкінці брифінгу Іващенко повідомила журналістам, що нещодавно невідома особа повідомила про замінування залізничного вокзалу “Левада”. Вона додала, що зараз там працюють фахівці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, у Харкові невідомий «замінував» також офісні приміщення на стадіоні “Металіст”, евакуйовували близько 200 осіб.