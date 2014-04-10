Ярема сподівається без кровопролиття звільнити Донецьку ОДА в четвер

Таку надію в ефірі 5 каналу озвучив перший віце-прем'єр України Віталій Ярема, пише Gazeta.ua.

"Є надія, що в Донецьку не проллється кров, і не будуть використані правоохоронні органи для звільнення приміщення. Сподіваюся, що завтра це питання буде вирішено", - зазначив Ярема.

Він уточнив, що мирно звільнити ОДА планується до 11.00 четверга.

За його словами, правоохоронці провели низку зустрічей з представниками сепаратистів.

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"Проведено кілька зустрічей з представниками пікетувальників, протестувальників, які перебувають в середині", - підкреслив чиновник, додавши, що їхнею вимогою є проведення місцевого референдуму.

"Спочатку вони оголосили про існування так званої Донецької республіки . Зараз вони відмовилися від цієї республіки. І коли дізналися, що правоохоронні органи можуть застосувати силові методи щодо звільнення адмінбудівлі, тоді вони погодилися на переговори. Сьогодні ці переговори можуть привести до позитивного результату", - сказав Ярема.

Він додав, що в Донецькій ОДА та околицях щодоби збираються кілька сотень людей, які вимагають від влади прийняти "відповідні рішення".

Перший віце-прем'єр також підкреслив, що головна проблема полягає в тому, що групи протестувальників представляють кілька людей.

"Тобто видно, що вони не є однією групою і видно, що ці люди керовані з декількох центрів", - уточнив Ярема.