Ранкове засідання ВР зірвано

Сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів блокує у парламенті трибуну, президію, урядову ложу, суддівську ложу, а також сектор, де розміщена система «Рада».

Біля блокуючих трибуну ВР є лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, "регіонали" блокують роботу парламенту з 27 червня. У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Відповідне голосування збираються провести сьогодні “Наша Україна”, БЮТ та Соцпартія. На пост голови парламенту висувають Петра ПОРОШЕНКА, у прем’єри - Юлію ТИМОШЕНКО.