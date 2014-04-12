Під Слов'янськом з'явилися "зелені чоловічки" - ЗМІ

На в'їзді до Слов'янська з'явилися блок-пости з озброєними людьми, які контролюють рух транспорту на в"їзд та виїзд з міста. Про це Українській правді повідомило поінформоване джерело з місця події.

За даними співрозмовника, кілька людей на блок-постах озброєні автоматами, інші – пістолетами.

Читайте такожУ Слов’янську тривають заворушення, сепаратисти захопили адмінбудівлю СБУ

Разом з тим, як пише видання Остров, озброєні люди у камуфляжі організували блок-пост, який укріпили барикадами з шин, та не пропускають до міста автобус з міліцією.

Також місцеві ЗМІ зазначають, що камуфляж та зброя цих людей дуже схожі на екіпірування та озброєння "зелених чоловічків", які перебували у Криму під час вторгнення російських військових.