У мережі з'явилося відео захоплення райвідділу міліції у Слов'янську.

На відеозаписі видно, що невідомі особи, зачепивши гаками, прив`язаними до автобусів, решітки двох вікон відділення, їх відірвали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що озброєні люди захопили райвідділ міліції в Слов'янську (Донецька область).