У мережі з'явилося відео захоплення райвідділу міліції у Слов'янську
16:46, 12 квітня 2014Політика
2 0
На відеозаписі видно, що невідомі особи, зачепивши гаками, прив`язаними до автобусів, решітки двох вікон відділення, їх відірвали.
Сьогодні сепаратисти у Слов'янську захопили райвідділ міліції / REUTERS
У мережі з'явилося відео захоплення райвідділу міліції у Слов'янську.
На відеозаписі видно, що невідомі особи, зачепивши гаками, прив`язаними до автобусів, решітки двох вікон відділення, їх відірвали.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що озброєні люди захопили райвідділ міліції в Слов'янську (Донецька область).
Відео Элина Шерасова
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter