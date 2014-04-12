Росія заперечує наявність її агентів на сході України

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров у розмові з головою українського МЗС Андрієм Дещицею.

Звіт про розмову опублікований на сайті МЗС РФ.

Читайте такожДещиця вимагає припинити діяльність спецслужб РФ на сході України"Під час бесіди А.Б.Дещиця намагався покласти відповідальність за ускладнення ситуації на Півдні і Південному Сході України на Росію. Він стверджував, що в цих регіонах діють якісь російські агенти і нібито кілька з них вже заарештовано", - сказано в повідомленні.

У відповідь Лавров заявив, що "жодних підстав для таких тверджень немає".

Також Росія знову продемонструвала втручання в українські справи, наголосивши на неприпустимості силового сценарію на Сході, де зараз невідомі озброєні люди захоплюють державні будівлі.