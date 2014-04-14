Біля будівлі виконкому в Слов'янську з'явилися "зелені чоловічки"

Сьогодні вранці в Слов'янську з'явилися люди в камуфляжі з автоматами біля будівлі виконкому. Журналісти довго не наважувалися вести фото -, відеозйомку цих людей. Але, як виявилося, даремно. Чоловіки дозволили не тільки фотографувати себе, але й прокоментували хто вони і яка їхня місія в місті, повідомляє slavgorod.com.ua.

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Один з чоловіків розповів, що вони і є ті самі «ввічливі зелені чоловічки» яких не так давно спостерігали по телевізору в Криму. На питання про їх національність вони відповіли, що є українцями. «Чоловічки» розповіли, що прибули до Слов'янська для «забезпечення світлого майбутнього городян».

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