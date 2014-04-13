Янукович просить не стріляти в «український народ»

21:54, 13 квітня 2014
Політика
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Відсторонений від посади президента Віктор Янукович просить військовослужбовців України не виконувати "злочинні накази", не стріляти в український народ.

REUTERS

Про це він заявив у своєму виступі в Ростові-на-Дону в неділю ввечері, передає ІТАР-ТАСС.

Янукович заявив, що нова влада України буде нести кримінальну відповідальність.

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«Україна однією ногою вступила у громадянську війну», - сказав Янукович.

«Україна рухається до банкрутства, народ країни ніколи не прийме такий диктат, особливо диктат націоналістів», - запевнив Янукович.

Він вважає, що «сьогодні для України важливі не якнайшвидші вибори, а діалог».

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