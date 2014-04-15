Росія закликає Захід до стриманості в питанні поставок зброї Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

Антонов закликав колег на Заході «проявити мудрість і стриманість у своїй політиці щодо можливих поставок озброєнь і військової техніки Києву».

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За його словами, ці озброєння можуть використовуватися проти мирного населення, учасників акцій протесту, якими охоплений схід України. «Ці озброєння можуть бути використані проти мирного населення. І тоді буде ясно, кого слід звинувачувати в ескалації ситуації в цій країні», - сказав Антонов.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого, в день масового розстрілу снайперами людей на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності в Києві, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія продовжить співпрацю з Україною, але виходитиме з того, щоб влада була легітимною, «в тонусі, щоб об неї не витирали ноги».

Сьогодні, 15 квітня Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння та військової техніки, які були захоплені російськими військовими в анексованому Криму, за винятком кораблів та авіації.