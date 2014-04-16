Новим спецпідрозділам міліції обіцяють зарплату від $ 1 тис

Регіональні правоохоронні сили будуть формуватися в тих областях, де існує загроза сепаратизму і відчувається деморалізація місцевої міліції, повідомляє ТСН.

Набір добровольців оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. У планах створити 7 структур.

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Батальйон спецпризначення в Дніпропетровську буде називатися "Дніпро". Його формують з патріотів та колишніх військових. Командування доручать офіцерам-афганцям. Захисників Вітчизни будуть мотивувати і грошима. Обіцяють зарплату від тисячі доларів і вище.