Військові спостерігачі ОБСЄ відвідали Сумську область

08:33, 16 квітня 2014
Політика
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Метою місії, яка проходить під егідою Нідерландів, є моніторинг ситуації на північному сході України.

Спостерігачі ОБСЄ відвідали Сумщину, на черзі - Харківщина

Група військових спостерігачів шести держав-учасниць ОБСЄ у складі 6 осіб змінила інспекційну місію під проводом Польщі, яка перебувала в області 4-5 квітня, повідомляє прес-слежба Сумської ОДА.

«Наше завдання – ознайомлення з діяльністю військових сил в Україні, фіксація фактів можливої нетипової військової діяльності та попередження ескалації конфлікту», – зазначив керівник групи, представник Нідерландів майор Джек де Кляйне.

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У складі групи – представники країн Бенілюксу, Грузії, Чеської Республіки та Швеції. Раніше вони перебували в Чернігівській області, вчора в Сумській, а сьогодні мають відбути до Харківської області. 

За результатами моніторингу військові експерти нададуть звіт, в якому дадуть оцінку ситуації в північних та північно-східних регіонах України.

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