Частина співробітників донецької міліції перейшла на бік сепаратистів – Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Яреми, «в Донецьку ситуація дуже складна. Мер міста і глава адміністрації постійно з нами на зв'язку. Є працівники міліції, які відстоюють позицію української незалежності й ніяк не співробітничають з сепаратистами. А є працівники міліції, які наділи георгіївські стрічки, і перебувають в підпорядкуванні сепаратистів», - сказав Ярема.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 квітня озброєні люди захопили Донецьку міськраду. За словами керівника прес-служби Донецької міськради, до будівлі зайшли озброєні люди в масках, більш як 30 чоловік, які розташувалися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот», і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.

Читайте такожСитуація в Одесі лишається контрольованою попри брехливі заяви РФ та сепаратистів

Мер Донецька Олександр Лук’янченко провів із ними переговори, після чого заявив, що до Донецької міськради буде введена міліція і організована спільна робота з озброєними активістами, які захопили будівлю, задля запобігання провокаціям.