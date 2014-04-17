З Севастополя вивели ще два українських судна

По обіді судна допоміжного флоту залишили Стрілецьку бухту Севастополя та попрямували курсом до Одеси, повідомляє "Флот України".

Як зазначив командир бригади надводних кораблів капітан 1 рангу Олексій Доскато, з метою перебазування плавзасобів до нового місця дислокації командуванням флоту були сформовані перегінні команди з офіцерського складу та військовослужбовців служби за контрактом, що мають багатий досвід далеких морських походів.

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У нейтральних водах Чорного моря моряки виконають ритуал підйому Військово-морського прапору. На даний час обидва судна перебувають у задовільному технічному стані.