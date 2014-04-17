Рада ухвалила закон щодо відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою

Верховна Рада ухвалила Закон “Про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою” (№ 0921).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 273 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики і повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.

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Встановлюється, що депортованою особою визнається особа, яка набула громадянство України і належить до:

осіб кримськотатарського народу, представників інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України;

осіб (громадян колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо;

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осіб (громадян колишнього СРСР), які на момент депортацій перебували за межами місць постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на які згодом були поширені обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на повернення і проживання в місцях постійного проживання;

осіб, які народилися в сім`ях депортованих осіб до моменту повернення в місця постійного проживання, але не пізніше набрання чинності цим законом.

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Закон містить також норму, відповідно до якої надання та позбавлення статусу депортованої особи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.