Пам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапора
12:29, 17 квітня 2014Політика
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У Донецьку невідомі розфарбували пам'ятник співакові Йосипу Кобзону у жовто-сині кольори.
Невідомі пофарбували в кольори національного прапора України пам'ятник співакові Йосипу Кобзону в Донецьку, повідомляє Остров.
Раніше ЗМІ повідомляли, що співак був позбавлений звання почесного громадянина Дніпропетровська за підтримку політики Путіна і військової агресії проти України.
Читайте такожМайдан подякував Андрію Макаревичу за підтримкуУ відповідь Кобзон назвав гімн України нацистським.
У той же час, багато діячів культури в Росії проти війни і критикують політику Путіна. З такими заявами в ЗМІ і соцмережах, зокрема, виступали Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Олег Басілашвілі, Валентин Гафт, Борис Гребенщиков та інші.
Кобзона розфарбували / Остров
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