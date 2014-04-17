Пам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапора

Невідомі пофарбували в кольори національного прапора України пам'ятник співакові Йосипу Кобзону в Донецьку, повідомляє Остров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співак був позбавлений звання почесного громадянина Дніпропетровська за підтримку політики Путіна і військової агресії проти України.

Читайте такожМайдан подякував Андрію Макаревичу за підтримкуУ відповідь Кобзон назвав гімн України нацистським.

У той же час, багато діячів культури в Росії проти війни і критикують політику Путіна. З такими заявами в ЗМІ і соцмережах, зокрема, виступали Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Олег Басілашвілі, Валентин Гафт, Борис Гребенщиков та інші.