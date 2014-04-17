В мережі з'явилися фото державної дачі Ющенка

18:31, 17 квітня 2014
Політика
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В Інтернеті з'явилися фото державної дачі екс-президента України Віктора Ющенка. 

Фото: Михаил Ткач

Фото виклав Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook. 

Він зазначив, що резиденція Ющенка коштувала державі 30 млн гривень на рік. "За світло для Ющенка ми, платники податків, сплачували 400 тис. грн на рік, - написав у соцмережі Ткач.

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