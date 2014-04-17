На в'їзді до Донецька ДАІ зводить блокпост

18:37, 17 квітня 2014
Політика
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Навколо Донецька продовжують зводити бетонні блокпости.

Вокруг Донецка возводят блокпосты / novosti.dn.ua

На в'їзді у Донецьк з боку Красноармійська під наглядом працівників ДАІ будівельники з бетонних блоків зводять блокпост, повідомляє портал "Новости Донбасса".

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Раніше повідомлялося, що блокпост також зводять на Чайкінському кільці у Макіївці.

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