На захопленій у Краматорську телевежі терористи встановлюють своє обладнання

Озброєні особи, що проникли сьогодні, 17 квітня, на територію радіопередавального центру Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) у Краматорську (Донецька обл.), встановлюють на захопленому об'єкті своє супутникове обладнання.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби концерну Павло Білоножко.

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«Озброєні особи працюють за такою ж схемою, як і в Криму, тільки, напевно, за більш вдосконаленою, тому що вони зайшли зі своїм супутниковим обладнанням. Крім того, що вимикають наше обладнання, вони встановлюють якесь своє», - сказав він.

За його словами, на території захопленого центру КРРТ працюють технічні фахівці, які відключають українські телеканали й повинні забезпечити трансляцію російських каналів на території регіону.

«Окрім «зелених чоловічків» працюють саме технічні фахівці, які цілеспрямовано встановлюють обладнання. Ми так розуміємо, що вони повинні забезпечити трансляцію російських каналів на території регіону», - зазначив Білоножко.

Він також додав, що станом на 18.00 озброєні особи відпустили частину співробітників концерну. При цьому українські правоохоронні органи не намагалися звільнити захоплений об'єкт.

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«Частину співробітників випустили, але підтвердження того, що випустили всіх, у нас немає. Від міліціонерів ніяких дій поки немає», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, о 14.45 озброєні особи проникли на територію радіопередавального центру Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) у Краматорську й отримали доступ до обладнання підприємства.