Сепаратисти захопили телевежу у Слов'янську та відключили українські телеканали

Сепаратисти Слов'янська вимагають почати трансляцію російського телебачення.

У Слов'янську сепаратисти захопили місцеву телевежу і вимкнули українське ТБ. Як повідомляє журналіст "Новости Донбасса", даний радіотелевізійний передавальний центр здійснює роздачу телесигналу на Слов'янськ, Краматорськ, Горлівку та Макіївку. Читайте такожСепаратисти в Слов'янську захопили в полон українського журналіста Замість українських телеканалів сепаратисти розпорядилася почати трансляцію російських телеканалів.

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