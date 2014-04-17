Сепаратисти захопили телевежу у Слов'янську та відключили українські телеканали
16:59, 17 квітня 2014Політика
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Сепаратисти Слов'янська вимагають почати трансляцію російського телебачення.
Сеапартисты захопили телевежу в Слов'янську / REUTERS
У Слов'янську сепаратисти захопили місцеву телевежу і вимкнули українське ТБ.
Як повідомляє журналіст "Новости Донбасса", даний радіотелевізійний передавальний центр здійснює роздачу телесигналу на Слов'янськ, Краматорськ, Горлівку та Макіївку.
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Замість українських телеканалів сепаратисти розпорядилася почати трансляцію російських телеканалів.
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